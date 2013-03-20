Кипр отказался от налога на вклады: евро обвалился, цены на золото растут

Парламент Кипра во вторник, 19 марта, отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога", что являлось условием предсотавления финпомощи ЕС и МВФ. Таким образом, ситуация на рынках продолжает оставаться напряженной и неопределенной.

Предложенный в субботу законопроект по спасению экономики Кипра предполагал списать 6,75% депозитов в банках страны, на которых находится 20-100 тысяч евро, и 9,9% с более крупных вкладов. Предварительное решение о списании было принято правительством по настоянию кредиторов ЕС, однако вызвало панику среди вкладчиков и поставило под угрозу существование финансовой системы Кипра, пишет ПРАЙМ.

Если банки Кипра откроются, а налог не будет принят, то из страны может начаться массовый отток депозитов.

Однако в среду стало известно, что Европейский центробанк продолжит предоставлять необходимую ликвидность банкам Кипра, а президенты Кипра и России начали активные переговоры по ситуации на острове. Кипрская делегация во главе с министром финансов страны Михалисом Саррисом во время встречи с главой Минфина РФ Антоном Силуановым в Москве в среду намерена попросить о кредите в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах островного государства.

Рост опасений по Кипру привел к падению как цен на нефть, фьючерс на нефть марки Brent опустился ниже 108 долларов за баррель, и пары евро/доллар, которая в среду торгуется ниже 1,29.

Вместе с тем, в среду вечером будут оглашены итоги заседания ФРС. Эксперты прогнозируют, что ФРС оставит неизменными объемы стимулирующих программ, что станет позитивным событием для рынков.

В то же время, неопределенность ситуации на Кипре подняла цены на золото - к концу торгов апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 6,7 доллара, или на 0,4%, составив 1611,30 доллара за тройскую унцию.

Рост спроса на золото был также связан с предстоящим в среду заседанием Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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