Министр бюджета Франции ушел в отставку

Министр бюджета Франции Жером Каюзак ушел в отставку после того, как в отношении него было начато расследование по обвинению об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, ранее на сайте Mediapart был опубликован доклад о том, что у министра до 2010 года был секретный счет в швейцарском банке. Ж.Каюзак отрицает свою вину.

Как говорится в заявлении Елисейского дворца, новым министром бюджета станет министр Европы Бернар Казнев.

Ж.Каюзак известен своей жесткой критикой тех, кто не соблюдал дисциплину и уклонялся от налогов.

Во вторник, 19 марта, прокуратура сообщила о начале полного расследования по счету в швейцарском банке, которым, как полагают, министр пользовался для того, чтобы скрыть часть своих доходов от налоговых властей. Однако следователи заявили, что у них недостаточно улик, чтобы сейчас предъявить министру обвинения.

На сайте Mediapart указывается, что существует запись телефонного разговора между Ж.Каюзаком и одним из его помощников, в котором министр якобы выражает беспокойство существованием счета в банке UBS. Сообщается, что этот счет использовали для того, чтобы переводить деньги в Сингапур.

Ж.Каюзак назвал эти сообщения "сумасшедшими заявлениями", и начал судебное преследование сайта за клевету.