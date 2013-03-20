«ПриватБанк» готов запустить сервис по продаже именных железнодорожных билетов

Крупнейшее финансовое учреждение Украины по объему активов «ПриватБанк» уже готов запустить технологию продажи именных железнодорожных билетов через Интернет и точки обслуживания по всей стране.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, при покупке билетов с помощью сервисов «ПриватБанка» имя и фамилия пассажира будут автоматически передаваться в базу данных «Укрзализныци», что значительно ускорит обмен электронного билета в кассе и позволит избежать ошибок при вводе данных клиента.

«Все наши системы полностью готовы к внедрению продаж именных билетов, причем время на подбор маршрута и оплату поездки в «ПриватБанке» после введения нового порядка не увеличится», - цитирует пресс-служба руководителя бизнеса «Электронные билеты» Кристину Кармазину.

Также сообщается, что в 2012 году при помощи банка было продано более 670 тыс. электронных билетов на транспорт, в том числе 540 тыс. – на железнодорожный. По итогам года объемы продаж билетов через сервисы банка выросли в пять раз.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины намерено в ближайшее время завершить процедуру внедрения продажи железнодорожных билетов по паспортам. По словам министра инфраструктуры Владимира Козака, процесс внедрения продажи билетов по паспортам был практически завершен, но прерван из-за формирования нового Кабинета министров.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) - 24,99% акций банка.