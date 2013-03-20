В 2013 году сферы влияния на финрынке Украины будут перераспределены

На фоне высокой конкуренции на ресурсном рынке и жестких внешних условий в 2013 году возможно перераспределение сфер влияния на финансовом рынке Украины. Такое мнение высказали аналитики компании «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) в аналитическом обзоре «Банковская система Украины – результаты деятельности в 2012 году», подготовленном по заказу Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно отчету, в текущем году ожидается дальнейшая консолидация банковского сектора за счет сокращения присутствия иностранного капитала, что, помимо сложностей операционной среды в Украине, обусловлено процессами реструктуризации на западных финансовых рынках. В частности, регулятивные требования к банкам в странах Западной Европы («Базель ІІІ») вынуждает банки оптимизировать инвестиционную политику.

По мнению аналитиков компании UCRA, на фоне сокращения присутствия на рынке Украины банков с иностранным капиталом появляется больше возможностей для динамичного развития банков, созданных для обслуживания финансово-промышленных групп.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам банкиров, доля активов 10 крупнейших банков Украины в активах банковской системы страны в ближайшие пять лет вырастет до 80%, в то время как на 1 января этот показатель составлял 50%. Вместе с тем, банкиры не видят угрозы в консолидации банковской системы и уходе с рынка иностранных игроков, поскольку банковский сектор будет развиваться и без западных технологий.