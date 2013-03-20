Столичные таможенники за год втрое сократили количество досмотров грузов

Сотрудники Киевской областной таможни за год втрое сократили количество таможенных досмотров, а также время оформления импортных и экспортных операций, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В частности, если в феврале 2012 года количество досмотров составляло порядка 14% от общего количества таможенных операций по оформлению грузов, то в феврале 2013 года - только 4,2%.

При этом время прохождения таможенных процедур при экспорте сократилось до 46 минут, а при импорте – до часа, хотя еще год назад эти процедуры занимали несколько часов.

По сообщению Миндоходов, таможенники объясняют усовершенствования в своей работе переходом на так называемую риск-ориентированную систему оценки грузов, проверки достоверности декларирования, правильности определения таможенной стоимости и предоставления льгот. Такой подход позволил только в феврале составить три протокола о нарушении таможенных правил и исправить показатели таможенной стоимости в 77 случаях.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что опыт работы по риск-ориентированной системе оценки трансакций, опробованный и успешно реализуемый органами налоговой службы, будет распространен в таможенной службе.

В 2012 году сотрудники столичной таможни оформили в целом по Украине около 3,3 млн деклараций. Причем в декабре 2012 года 60% таможенных деклараций были оформлены в электронной форме.