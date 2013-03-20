Открытие межбанка: доллар растет, евро падает

В среду, 20 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок - 8,1320/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились - 0,2630/34, котировки по евро-гривне ушли вниз - 10,4835/10,4930. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились - 1,2897/99 (вторник - 1,2937/39).

Во вторник, 19 марта, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 19 марта на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1250/8,1300, к 12:00 цены поднялись до 8,1310/8,1340. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1345/8,1380 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5120/10,5205, к 12:00 цены ушли вверх 10,5185/10,5285. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5265/10,5370.