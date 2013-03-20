Кипр и Россия не смогли договориться о кредите

Главы Минфинов России и Кипра не пришли к окончательному решению по долговой проблеме островного государства, переговоры продолжатся в другом месте, сообщил министр финансов Кипра Михалис Саррис, возглавляющий делегацию своей страны в ходе визита в РФ, сообщает РИА «Новости».

"Переговоры были достаточно конструктивными. Мы продолжим переговоры в другом месте", - сказал Саррис журналистам, выходя из здания Минфина.

Глава Банка России Сергей Игнатьев и его заместитель Сергей Швецов, судя по всему, также принимали участие в переговорах, которые продолжались около полутора часов. Они вышли из здания вскоре после министра финансов Кипра.

Согласно данным СМИ, помимо пролонгации российского кредита на 2,5 миллиарда евро Кипр просит о кредите в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах островного государства.

"У нас была очень хорошая, конструктивная встреча, очень честные переговоры. Мы понимаем, какая тяжелая сложилась ситуация. Мы продолжим переговоры, чтобы найти решение, которое позволит нам получить поддержку от России, - сказал он. - Мы будем здесь до тех пор, пока мы не достигнем какого-либо соглашения".

Парламент Кипра во вторник отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога". Эта мера, на которую правительство страны согласилось пойти для получения кредита от ЕС, вызвала панику среди вкладчиков и поставила под угрозу существование финансовой системы Кипра. После отказа парламента поддержать "налог" власти островного государства в среду проводят переговоры с представителями ЕС и России, пытаясь спасти страну от дефолта.

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