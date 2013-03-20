Фирташ: законопроект о трансфертном ценообразовании может быть опасен для бизнеса

Законопроект о трансфертном ценообразовании требует дальнейших обсуждений и в своей нынешней редакции может быть опасен для бизнеса. Об этом заявил журналистам глава Федерации работодателей Украины, бизнесмен Дмитрий Фирташ во время посещения Запорожского титаномагниевого завода 19 марта.

«Что касается трансфертного ценообразования… мы не хотим сказать, что это плохое дело. Но оно должно быть четко проговорено, и тогда будет тот результат, который необходим… Мы сделали много поправок к документу. В том виде, в котором он есть — это опасно для бизнеса», - сказал Д.Фирташ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что дискуссия по законопроекту продолжается. «Это не конец, идут обсуждения», - отметил глава ФРУ.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины готово к парламентской дискуссии относительно законопроекта о трансфертном ценообразовании и будет отстаивать вариант документа, подготовленный министерством и переданный в Верховную Раду. По словам министра А.Клименко, нормы законопроекта ориентированы на ситуацию, которая сложилась в Украине сегодня. Более того, министерство, по мнению А.Клименко, не может ограничиться предлагаемыми изменениями, в частности по оффшорным юрисдикциям, поскольку в этом случае Кипр и Швейцария (особенно кантон Цуг), в которых зарегистрированы многие структуры, имеющие отношение к украинским бизнесменам, не попадут под действие закона. Ранее А.Клименко сообщал, что использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к многомиллиардным потерям государственного бюджета.

Справка УНИАН. В декабре 2012 года Государственная налоговая служба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран, где существует низкий уровень налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, как предполагается, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.