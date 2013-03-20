Бизнесмен Боголюбов увеличил долю в капитале «ПриватБанка»

Физическое лицо-акционер «ПриватБанка» к 18 марта увеличил долю участия в капитале банка - до 33,9117%, говорится в сообщении финансово-кредитного учреждения, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как уточнили агентству УНИАН в банке, свою долю участия в капитале «ПриватБанка» нарастил бизнесмен Геннадий Боголюбов.

Согласно сообщению, пакет акций второго физического лица составляет 33,7991%, а кипрской Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

В банке отметили, что «незначительные колебания происходят за счет перераспределения акций с миноритарными акционерами».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,9%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (кипр) - 24,99%.