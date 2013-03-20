С начала года киевляне подали 7,7 тыс. деклараций о доходах

С начала года жители столицы подали в налоговые органы 7 743 деклараций о доходах, задекларировав 1,219 млрд грн, сообщили в УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

При этом сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возвращению, составила 11,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения.

Министерство доходов и сборов Украины, в состав которого входит Государственная налоговая служба Украины, заявило о введении усиленного режима работы консультационных служб для налогоплательщиков на время проведения декларационной кампании.

По состоянию на 1 марта 5 тыс. киевлян задекларировали 827 млн грн доходов. В числе тех, кто задекларировал доходы в январе-феврале, 48 миллионеров, чьи доходы в целом составили 265 млн грн.