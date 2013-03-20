Конституционная ассамблея планирует лишить НБУ права законодательной инициативы
Конституционная ассамблея рассматривает вопрос о лишении Национального банка Украины права законодательной инициативы.
Об этом журналистам сказал член ассамблеи, президент Института правовой политики Николай Онищук, сообщили УНИАН в его пресс-службе.
«Пока комиссия (в составе Конституционной ассамблеи) по вопросам организации государственной власти предлагает существенно сократить количество субъектов законодательной инициативы, в частности, изъять из перечня Нацбанк», - отметил экс-министр юстиции.
Он заметил, что поддерживает это взвешенное решение комиссии.
Н.Онищук также обратил внимание, что оно полностью соответствует европейской практике что касается субъектов законодательной инициативы.