Конституционная ассамблея планирует лишить НБУ права законодательной инициативы

Конституционная ассамблея рассматривает вопрос о лишении Национального банка Украины права законодательной инициативы.

Об этом журналистам сказал член ассамблеи, президент Института правовой политики Николай Онищук, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Пока комиссия (в составе Конституционной ассамблеи) по вопросам организации государственной власти предлагает существенно сократить количество субъектов законодательной инициативы, в частности, изъять из перечня Нацбанк», - отметил экс-министр юстиции.

Он заметил, что поддерживает это взвешенное решение комиссии.

Н.Онищук также обратил внимание, что оно полностью соответствует европейской практике что касается субъектов законодательной инициативы.