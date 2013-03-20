Расследование причастности главы МВФ к делу Тапи набирает обороты

В парижской квартире главы МВФ Кристин Лагард идет обыск по так называемому делу Тапи, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Агентству об этом сообщил адвокат Лагард Ива Репике.

В августе 2011 года суд постановил начать расследование роли Лагард в заключении в 2008 году арбитражной сделки о выплате государством 285 млн евро компенсации бизнесмену, политику и другу тогдашнего президента страны Никола Саркози Бернару Тапи для урегулирования финансового конфликта между его компанией Adidas и Банком Франции. Лагард на момент заключения сделки занимала пост министра финансов Франции.

Постановление суда было выпущено спустя чуть более чем месяц после того, как Лагард была избрана на пост исполнительного директора МВФ, на котором она сменила ушедшего в отставку из-за сексуального скандала Доминика Стросс-Кана. Против Лагард не было возбуждено уголовное дело, и эксперты уже тогда отмечали, что расследование может растянуться на годы.