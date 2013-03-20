Межбанк в среду закрылся котировками 8,1355/8,1375 грн/долл.

В среду, 20 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1320/8,1380, к 12:00 цены поднялись 8,1370/8,1395. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,1355/8,1375 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2630/34, к 12:00 цены повысились 0,2632/36. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8920 (+0.0470).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2860/1,2955. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4835/10,4930, к 12:00 цены ушли вверх 10,5020/10,5110. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5015/10,5100.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1250/8,1300, к 12:00 цены поднялись 8,1310/8,1340. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1345/8,1380 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5120/10,5205, к 12:00 цены ушли вверх 10,5185/10,5285. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5265/10,5370.