Кабмин предлагает усовершенствовать законы о финансовом контроле

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты относительно совершенствования осуществления финансового контроля и урегулирования конфликта интересов.

Соответствующий законопроект был разработан Министерством юстиции во исполнение Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины и одобрен сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра Александра Лавриновича, предусмотренные проектом изменения позволят усовершенствовать правовое регулирование системы осуществления финансового контроля и контроля за урегулированием конфликта интересов, а также позволят обеспечить дальнейшее развитие системы предотвращения и противодействия коррупции, что будет способствовать более эффективной работе по преодолению этого явления.

Перед направлением в Кабинет министров законопроект прошел экспертизу Совета Европы, по результатам которой получил положительное заключение.

Речь, в частности, идет о совершенствовании положений Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» по результатам мониторинга его практического применения.

Так, изменения направлены на совершенствование положений относительно совместной работы близких лиц. Согласно правительственному законопроекту, допускается совместная работа близких лиц, работающих в сельских населенных пунктах, кроме тех, которые являются районными центрами, а также лиц, работающих в сфере социальной защиты, кроме тех, которые работают в государственных органах, органах власти Крыма и органах местного самоуправления.

Изменения также касаются ограничений в отношении лиц, которые освободились от должностей или прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления. Ограничения распространяются только на заключение трудовых договоров и договоров в сфере предпринимательской деятельности с юридическими лицами частного права или физическими лицами-предпринимателями.

Предложенные изменения коснутся также проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления. Проверка не будет проводиться при переводе, а также сокращен перечень документов, которые подаются для проведения специальной проверки.

Кроме того, изменения касаются проведения антикоррупционной экспертизы. Будет вводиться проведение экспертизы действующих нормативно-правовых актов.

Изменения касаются защиты лиц, которые сообщили о коррупционных правонарушениях. Прямо будет запрещаться увольнение, перевод, аттестация, изменение условий труда таких лиц и т.п. в связи с сообщением о коррупционном правонарушении.

Также предлагаются изменения относительно внесения сведений в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, и предоставления информации из него. В частности, предлагается определить на законодательном уровне порядок внесения сведений о лицах, которые привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в указанный реестр и предоставления информации из него.

Кроме того, проектом предусмотрено детализировать форму декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и уточнить основания для увольнения с работы/службы лиц, которые привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения, связанные с нарушением ограничений, предусмотренных этим законопроектом.

Изменения разрабатывались во исполнение Плана мер по реализации рекомендаций, которые содержатся во второй оценке Еврокомиссии прогресса Украины в выполнении 1-й (законодательной) фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима.

Кроме того, предлагаемые проектом изменения корреспондируются с рекомендациями, предоставленными экспертами Еврокомиссии, в части внедрения механизма финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства по урегулированию конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отдельных приравненных к ним лиц.

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