Кипр может получить помощь России при условии интеграции в ЕврАзЭс – советник Путина

Кипр должен участвовать в интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), если хочет получить финансовую поддержку со стороны Российской Федерации.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

"Проблемы Кипра мы могли бы решать, если бы Кипр был в нашей юрисдикции - если бы, допустим, Кипр находился в Евразийском экономическом сообществе. Тогда он мог бы получить кредиты, как Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, из Антикризисного фонда ЕврАзЭС. А сейчас от нас требуют помочь стране, которая вне нашей юрисдикции. Если страна хочет действительно получить от России помощь, значит, ей нужно входить в наши процессы интеграции", - сказал С.Глазьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Россия, по его мнению, должна создавать ориентированную на соседей по СНГ суверенную финансовую систему, используя в том числе механизмы контроля за движением капитала.

"Центр мировой финансовой системы всегда будет решать свои проблемы за счет периферии, поэтому нам нужно создавать свою денежную систему - суверенную, основанную на собственных кредитных источниках, защищенную от внешнего мира соответствующими механизмами контроля за движением капитала и ориентированную на долгосрочные инвестиции в собственное развитие. Эту систему нужно делать не только для себя, но и для всего Таможенного союза, для СНГ", - сказал С.Глазьев.

Напомним, что 20 марта глава министерства финансов Кипра Михалис Саррис в ходе визита в РФ заявил, что рассчитывает договориться с Москвой о предоставлении кредита уже в среду. Кроме того, предполагается, что на переговорах будет обсужден вопрос о пролонгации российского кредита Кипру объемом 2,5 миллиарда евро.