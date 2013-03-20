Объем привлеченных под нацпроекты средств в 2013 году превысит 8 млрд грн

Объем средств, привлекаемых под реализацию национальных проектов в сфере дорожного строительства, формирования энергетической независимости, а также в агросекторе в 2013 году составит не менее 8 млрд грн.

Об этом в интервью журналистам по итогам работы круглого стола в Национальном институте стратегических исследований заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив.

«Мы приняли базовые решения. Во-первых, развитие инфраструктуры по модели государственно-частного партнерства, когда частные деньги приходят в строительство дорог, что нам позволит выйти на решение этой проблемы. Второй приоритет – энергонезависимость, проект LNG- терминал и другие проекты развития альтернативной энергетики. И аграрный блок, - сказал В.Каськив. – Мы уже в этом году вышли на этап подписания инвестиционных соглашений и можем утверждать, что денег будет привлечено в рамках инвестпроектов в объеме 8 млрд грн. Причем эта сумма может вырасти по результатам нашей работы в следующие два месяца».

Он также сообщил, что уже в ближайшее время может быть решен вопрос по передаче в концессию участка окружной дороги Киева. «Буквально три дня назад было совещание у премьера, выведем концессионный проект в стадию инвестиционного соглашения. Инвестиционный проект, который полностью обойдется без кредитов и госгарантий», - подчеркнул глава госагентства.

Как сообщал УНИАН, для реализации национальных проектов в Украине в 2011 году было привлечено порядка 7,5 млрд долл. инвестиций. В 2012 году планировалось привлечь не менее 10 млрд долл. инвестиций. В июне 2012 года В.Каськив заявлял, что 16 крупных компаний рассматривают возможность реализации в Украине проектов в разных сферах экономики с общим объемом инвестиций на уровне 4,5 млрд долл.

Напомним, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал» объемом финансирования порядка 1 млрд долларов. Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural Fenosa опровергла свое участие в проекте.