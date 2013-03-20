Кожара обсудил с послом Японии вопросы привлечения инвестиций в Украину

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Тоити Сакату вопросы привлечения японских инвестиций в Украину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, встреча министра с послом состоялась сегодня.

В ходе встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов украинско-японского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также график двусторонних мероприятий на текущий год.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сферах сельского хозяйства и энергетики, отметили в МИД.