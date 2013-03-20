Кожара обсудил с послом Японии вопросы привлечения инвестиций в Украину
19:20, 20 марта 2013Финансы
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Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Тоити Сакату вопросы привлечения японских инвестиций в Украину.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, встреча министра с послом состоялась сегодня.
В ходе встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов украинско-японского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также график двусторонних мероприятий на текущий год.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сферах сельского хозяйства и энергетики, отметили в МИД.
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