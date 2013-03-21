Центробанк Кипра обещает защитить депозиты иностранных вкладчиков

Заместитель председателя Центрального банка Кипра Евдокимос Ксенофонтос заявил, что депозиты иностранных вкладчиков в кипрских банках будут защищены.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Кипрское агентство новостей, об этом замглава Центробанка сообщил после совещания у Президента Никоса Анастасидиса.

Е.Ксенофонтос выразил оптимизм по поводу будущего, несмотря на неблагоприятную ситуацию. Нынешнее положение может быть исправлено, сказал он.

"Мы можем это сделать. Тройке придется смириться. Мы должны быть готовы идти на жертвы, и это относится к кипрским вкладчиков. Но мы не можем сделать это с иностранными вкладчиками, которые доверили нам (деньги). Это было бы воровством", - сказал замглавы ЦБ.

В среду вечером телеканал Mega сообщил, что после безрезультатных реговоров с "тройкой" и Россией правительство Кипра намерено вернуться к первоначальному сценарию налога на вклады. Однако он коснется только сумм, превышающих 100 тыс. евро, и разовый налог на них будет меньше ранее предложенных 9,9%.

Помимо этого, новый план предусматривает создание "хорошего" и "плохого" банков. В "хороший" будут переведены депозиты до 100 тыс. евро и обслуживаемые кредиты, а в «плохой» - депозиты выше 100 тыс. евро и необслуживаемые кредиты. Цель - провести санацию "плохого" банка в течение шести месяцев.

Помимо этого предполагается собрать 3 млрд евро из страховых фондов и продать Cyprus Popular Bank, второй по величине банковской группы Кипра, работающий под брэндом Laiki. От продажи банка власти намерены выручить 3 млрд евро, сообщает телеканал.

"Вернуться к первоначальному плану приходится после очень холодного приема плана Б со стороны тройки. Иностранные кредиторы заняли очень жесткую позицию, заявляя, что Кипр должен был утвердить в воскресенье законопроект по "стрижке" депозитов... В то же время холодный прием оказали Кипру и в Москве... Россия демонстрирует отсутствие какого-либо энтузиазма к соглашению, Москва не хочет ухудшать отношения с Европой ради такой маленькой страны, как Кипр", - передает телеканал.

Кроме того, Кипрское агентство новостей сообщает, что парламент страны сегодня во второй половине дня проголосует за новый план спасения экономики, подготовленный правительством. Президент Н.Анастасиадис заявил, что решение по спасению экономики должно быть принято не позднее четверга, у правительства больше времени.

Парламент Кипра 19 марта проголосовал против введения налога на депозиты, который дал бы бюджету Кипра 5,8 млрд евро для спасения финсистемы. ЦБ Кипра объявил, что банки на острове будут закрыты до 26 марта, пока политики пытаются спасти сделку с ЕС о внешнем финансировании. Кипр обратился за помощью к РФ, однако о договоренностях информации пока нет.

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