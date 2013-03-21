Кипр обсуждает помощь РФ в обмен на доли в банках и месторождениях - министр финансов Кипра

Кипрская делегация обсуждает с Россией условия предоставления финансовой помощи в обмен на доли в банках и проектах по разработке газовых месторождений, сказал министр финансов Кипра Михалис Саррис журналистам в четверг перед началом нового раунда переговоров в Москве, передает ПРАЙМ.

"Мы, конечно же, просим о помощи, но так, чтобы это имело экономический смысл для России, - сказал Саррис. - Возникает большое количество условий при обсуждении возможностей, связанных с банками, природным газом и прочими активами, на которых мы бы могли базировать сотрудничество с Россией".

Министр добавил, что обе команды переговорщиков из чиновников и банкиров интенсивно работают над условиями соглашения.

Как сообщал УНИАН, парламент Кипра 19 марта проголосовал против введения налога на депозиты, который дал бы бюджету Кипра 5,8 млрд евро для спасения финсистемы. ЦБ Кипра объявил, что банки на острове будут закрыты до 26 марта, пока политики пытаются спасти сделку с ЕС о внешнем финансировании. Кипр обратился за помощью к РФ, однако о договоренностях информации пока нет.

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