«Нафтогаз» выкупит у «Фидобанка» ОВГЗ на 521 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Фидобанка» на сумму 521,686 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта – 20 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

Кабмин предложил Верховной Раде в проекте госбюджета на 2013 год сократить объемы увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Фидобанк» (ранее «СЕБ Банк» и банк «Ажио») создан в 1991 году.

По состоянию на 1 июля 2012 года по объему активов «Фидобанк» занимал 68-е место среди 176 банков с активами 2,422 млрд грн.

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