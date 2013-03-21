Межбанк четверга открылся ростом евро

В четверг, 21 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1310/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2627/31, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5075/10,5185. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,2926/28 (среда — 1,2897/99).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1320/8,1380, к 12:00 цены поднялись 8,1370/8,1395. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,1355/8,1375 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4835/10,4930, к 12:00 цены ушли вверх 10,5020/10,5110. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5015/10,5100.