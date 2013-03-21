С начала года Украина наторговала 22 млрд долл.

Товарооборот Украины со 192 странами мира за январь-февраль 2013 года составил 22 млрд долларов, при этом активнее всего Украина торговала со странами СНГ (объем импорта составил 4,4 млрд долларов, экспорта – 3,3 млрд долларов) и государствами Европейского союза (объем импорта составил 3,6 млрд долларов, экспорта - 3 млрд долларов). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

На третьем месте по объемам торгов, по сообщению Миндоходов, - страны азиатско-тихоокеанского региона, украинский экспорт в которые составил 2,7 млрд долларов, а импорт– 2,4 млрд долларов. При этом доля Китая в объеме импорта составила 12%, экспорта – 4%.

Объем товарооборота с США составил 450 млн долларов по импорту и 173 млн долларов по экспорту.

Традиционный для Украины рынок - рынок стран Африки в Миндоходов охарактеризовали следующими показателями: экспорт - 637 млн долларов, импорт - 130 млн долларов.

Наименьший товарооборот зафиксирован с Австралией: импорт - 15,6 млн долларов, экспорт - 9 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составило 15,8 млн долл. против отрицательного сальдо 60,5 млн долл. за январь 2012 года. Украина в январе 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 29,4% - до 292,18 млн долл., при этом импорт уменьшился на 24,2% - до 321,58 млн долл. Экспорт зерновых в январе 2013 года против аналогичного месяца 2012 года вырос на 6,2% - до 555,08 млн долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 17,2% - до 796,85 млн долл.