Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации банка «Таврика»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Как говорится в сообщении, 20 марта исполнительная дирекция фонда приняла соответствующее решение на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Уполномоченным лицом фонда на проведение ликвидации банка назначена Наталья Соловьева, начальник отдела временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков фонда, ранее уполномоченная на осуществление временной администрации банка. Требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации о ликвидации банка в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение о ликвидации банка «Таврика». С 21 декабря 2012 по 20 марта 2013 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществлял временную администрацию в банке, в течение которой проводились выплаты средств вкладчикам банка через учреждения «Имэксбанка». Также фонд проводил поиск потенциальных инвесторов банка «Таврика».