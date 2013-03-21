Налоговая милиция Киева раскрыла нарушений при госзакупках на 24 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киева с начала года раскрыли 55 уголовных правонарушений при осуществлении государственных закупок и возместили ущерб, причиненный государству, объемом 24 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве со ссылкой на главу столичной налоговой милиции Игоря Усика.

В частности, нарушения выявлены при поставках компьютерной техники, проведении строительных работ, в том числе строительства линий связи и автоматизации промышленных объектов. Нарушения, по данным ГНСУ Киева, нередко сопровождались использованием услуг конвертационных центров, обналичивавших бюджетные деньги.

«Проведение контрольно-проверочных мероприятий продолжается, и мы ожидаем значительный экономический эффект от них в виде дополнительных поступлений в бюджет», - цитирует пресс-служба И.Усика.

Как сообщал УНИАН, с начала года в целом по Украине Государственная финансовая инспекция Украины, созданная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, по результатам оперативного мониторинга рисковых государственных закупок предупредила излишние растраты 243 млн грн.

Напомним также, что в 2012 году ГНСУ Киева закрыла 15 конвертационных центров с общим оборотом 2,5 млрд грн.