Европейский центробанк может прекратить финансирование банков Кипра после 25 марта

Европейский центробанк (ЕЦБ) продолжит предоставлять необходимую ликвидность банкам Кипра до 25 марта, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление регулятора.

"Совет управляющих ЕЦБ решил сохранить текущий объем поддержки ликвидностью до понедельника. После этого срока ликвидность будет предоставляться только в случае утверждения программы поддержки банков, согласованной с ЕС и МВФ", — говорится в заявлении, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, Парламент Кипра 19 марта проголосовал против введения налога на депозиты, который дал бы бюджету Кипра 5,8 млрд евро для спасения финсистемы. ЦБ Кипра объявил, что банки на острове будут закрыты до 26 марта, пока политики пытаются спасти сделку с ЕС о внешнем финансировании. Кипр обратился за помощью к РФ, однако о договоренностях информации пока нет.