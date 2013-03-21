«ПриватБанк» может направить до 95% прибыли 2012 года на увеличение уставного капитала

Акционеры «ПриватБанка» в ходе общего собрания акционеров, которое состоится 26 апреля 2013 года, намерены рассмотреть вопрос увеличения уставного капитала за счет прибыли, полученной банком по результатам работы в 2012 году, говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, предполагается, что акционеры на капитализацию «ПриватБанка» могут направить до 95% прибыли прошлого года.

«Увеличение уставного капитала будет осуществлено путем увеличения номинальной стоимости акций при сохранении существующего распределения акций среди основных акционеров банка», - уточняет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 18 марта один из основных акционеров «ПриватБанка» бизнесмен Геннадий Боголюбов увеличил долю участия в капитале банка - до 33,9117%, пакет акций, принадлежащий Игорю Коломойскому, составил - 33,7991%, а кипрской Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

По информации банка, «незначительные колебания происходят за счет перераспределения акций с миноритарными акционерами».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.