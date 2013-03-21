Центробанк Кипра рассказал, сколько денег в банках страны

Общая сумма депозитов, как кипрских, так и иностранных, в банках Кипра на конец февраля 2013 года составляла 68 миллиардов евро, сообщает Афинское агентство новостей со ссылкой на официальные данные Центрального банка Кипра.

Из этой суммы 20 миллиардов евро иностранных депозитов, в том числе 18 миллиардов евро российских депозитов. Кипрские депозиты приближаются к 48 миллиардам евро, передает РИА «Новости».

Тем временем данные системы электронных платежей JCC Payment Systems Ltd., для работы в которой требуется зарегистрированная на Кипре компания, показывают сокращение операций по кредитным картам. Так, 19 марта общая сумма покупок и операций с использованием карт составила 4,1 миллиона евро, а неделей ранее - 5 миллионов евро. Таким образом, снижение составило 22%.

Банки Кипра, которые не будут работать до 26 марта, обеспечивают выдачу наличности на карту через банкоматы от 600 до 100 евро в день.

Напомним, Европейский центробанк (ЕЦБ) продолжит предоставлять необходимую ликвидность банкам Кипра до 25 марта.

"Совет управляющих ЕЦБ решил сохранить текущий объем поддержки ликвидностью до понедельника. После этого срока ликвидность будет предоставляться только в случае утверждения программы поддержки банков, согласованной с ЕС и МВФ", — говорится в заявлении

Как сообщал УНИАН, Парламент Кипра 19 марта проголосовал против введения налога на депозиты, который дал бы бюджету Кипра 5,8 млрд евро для спасения финсистемы. ЦБ Кипра объявил, что банки на острове будут закрыты до 26 марта, пока политики пытаются спасти сделку с ЕС о внешнем финансировании. Кипр обратился за помощью к РФ, однако о договоренностях информации пока нет.