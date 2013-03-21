Медведев предлагает создать офшор на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на фоне обсуждения во всем мире финансовых проблем Кипра предложил подумать о создании офшора на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

"Сейчас весь мир этот Кипр обсуждает, офшорная зона - не офшорная зона, - рано или поздно со всеми делами разберутся, надеюсь, решение будет не конфискационным, а разумным и современным... Но если такие страсти там кипят, может, нам подумать, может, нам какую-то зону создать на Дальнем Востоке. У нас мест много хороших: Cахалин, Курилы. Заодно, может быть, часть наших денег, которые на Кипре, а также в других зонах, которые сейчас почему-то не упоминаются по понятным причинам, типа BVI, Багамы и так далее, к нам переедут", - сказал Медведев в четверг на заседании правительства РФ.

Он отметил, что здесь есть опасности, "связанные с тем, что у нас все будут регистрироваться", но это уже вопрос законодательной техники. В любом случае, необходимы новые инструменты для развития Дальнего Востока, подчеркнул премьер. "Просил бы всех членов правительства над этим подумать", - сказал Медведев.

Финансовая система Кипра, одного из крупных мировых офшоров, остается под угрозой после того, как во вторник парламент островного государства проголосовал против введения разового "налога"на депозиты в кипрских банках, который был условием получения финансовой помощи от Евросоюза. Власти Кипра второй день проводят переговоры с представителями России и ЕС, пытаясь спасти страну от дефолта.

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