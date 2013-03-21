Правительство Кипра отказалось от идеи налога на депозиты

Правительство Кипра отказалось от идеи введения налога на банковские вклады. Как передает РИА «Новости», об этом заявил председатель парламента Яннаки Омиру после совещания у президента Никоса Анастасиадиса.

"Мы не обсуждаем сокращений и не возвращаемся к сокращениям", - сказал спикер, который возглавляет одну из оппозиционных парламентских партий.

"Было принято единогласное решение о создании инвестиционного фонда солидарности", - говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи президента Н.Анастасиадиса с лидерами парламентских партий.

Президент призвал граждан сохранить атмосферу единства и решимости, поддержать инициативы и решения, которые приняты политическим руководством в четверг и будут приниматься в ближайшие дни.

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Как сообщал УНИАН, в субботу, 16 марта, парламент Кипра планировал одобрить план введения в республике налога на банковские вклады, объем поступлений от которого должен был стать частью общего объема финансовой помощи стране. Налогообложение изначально планировалось дифференцированным – для вкладов менее 100 тыс. евро (по ставке порядка 6,7%) и более 100 тыс. евро (по ставке порядка 10%). Вместе с тем, в субботу окончательного решения по налогообложению принято не было – голосование по соответствующему законопроекту парламента Кипра было перенесено на понедельник, 18 марта, а затем и на вторник, 19 марта.

Во вторник законопроект о введении налога на банковские депозиты, который дал бы бюджету Кипра 5,8 млрд евро для спасения финсистемы, не поддержал ни один из парламентариев: 36 проголосовали против, еще 19 воздержались.

Центробанк Кипра объявил, что банки на острове будут закрыты до 26 марта, пока политики пытаются спасти сделку с ЕС о внешнем финансировании.

Кипр обратился за помощью к РФ, однако о договоренностях информации пока нет.