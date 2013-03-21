Профильный комитет ВР рекомендует отклонить законопроект о налогообложении депозитов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде отклонить законопроект народного депутата Евгения Сигала о внесении изменений в Налоговый кодекс в части введения 25%-ного налога на проценты по депозитным вкладам физлиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его главу Виталия Хомутынника.

«Во-первых, это (введение налога - УНИАН) может привести к оттоку капитала из банковской сферы, что недопустимо. Во-вторых, введение 25%-ного налога на проценты по депозитным вкладам негативно отразится на среднем классе, а этого никак нельзя допустить», - цитирует пресс-служба В.Хомутынника.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25%-ный налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях. Соответствующий законопроект №2401 зарегистрирован в парламенте 26 февраля 2013 г.

Вместе с тем, Национальный банк высказался против налогообложения доходов от банковских вкладов, а первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов на пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Нацбанк и правительство «не задумывалось над тем, чтобы вводить налог на депозиты».