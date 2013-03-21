Кабмин обязал Госинвестпроект заранее сообщать об использовании средств на улучшение имиджа Украины

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных госбюджетом на осуществление мероприятий по формированию позитивного инвестиционного имиджа Украины, и обязал Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами издавать приказы о проведении имиджевых мероприятий с указанием названия мероприятия, его исполнителя, даты и места проведения, а также суммы расходов и подробной расходной сметы.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №177 от 20 марта 2013 года, опубликованном на веб-портале правительства.

Отчет о выполнении мероприятий Госинвестпроект должен подавать в Минфин ежеквартально.

Этим же постановлением Кабмин запретил выделять деньги на оплату проезда, проживания, питания и выплату суточных лицам, принимающим участие в международных инвестиционных мероприятиях за границей и в Украине, кроме расходов, связанных с командировками членов официальных делегаций, состав которых должен быть утвержден заранее.

Кроме того, согласно постановлению, не допускается направление средств на оплату посреднических услуг, а также на покупку основных фондов, содержание учреждений и проведение работ с целью получения прибыли.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Кабмин предлагал выделить Госинвестпроекту 36 млн грн для формирования позитивного инвестиционного имиджа страны в 2013 году.

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