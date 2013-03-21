Экспертная помощь МФК положительно влияет на ход реформ в Украине – Янукович

Экспертная помощь Международной финансовой корпорации в разных направлениях положительно влияет на ход реформ в Украине.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с председателем Международной финансовой корпорации Цзинь-Юн Цаем, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Хотел бы еще раз подтвердить, что мы всегда остаемся вашими надежными партнерами и благодарны вам за то сотрудничество, которое мы имеем с вами в Украине», - отметил глава государства.

По его словам, широкий круг вопросов сотрудничества с Международной финансовой корпорацией касается системных реформ, которые были начаты в Украине в мае 2010 года.

«Мы высоко ценим роль экспертов представительства Международной финансовой корпорации, которая работает в Украине, и в тех направлениях, в которых сотрудничаем, мы чувствуем постоянную помощь, которая положительно влияет на ход реформ», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что результаты исследований украинского проекта Международной финансовой корпорации «Инвестиционный климат в Украине» является указателем осуществления реформ в сфере государственного контроля и технического регулирования.

Председатель Международной финансовой корпорации Цзинь-Юн Цай, в свою очередь, отметил, что Украина имеет огромный потенциал для развития. «Мы хотим быть партнерами в этом», - прибавил он.

*** Международная финансовая корпорация была создана в 1956 году. На сегодняшний день 184 страны являются членами МФК. Украина стала членом Международной финансовой корпорации в 1993 году.

МФК, член Группы Всемирного банка, является наибольшим глобальным институтом развития, который фокусирует свою деятельность исключительно на частном секторе. МФК способствует постоянному экономическому росту развивающихся стран, финансируя инвестиции, предоставляя компаниям и правительствам консультативные услуги, мобилизуя частный капитал на международных финансовых рынках.

В 2012 финансовом году МФК помогала клиентам создавать новые рабочие места, улучшать экологические показатели деятельности и поддерживать местные общества. При этом объем инвестиций МФК за соответствующий год вырос до рекордных за всю историю 20 млрд долл. США.

На сегодняшний день Украина занимает 15 место в глобальном портфеле МФК по объему инвестиций. Наше государство является приоритетной страной для МФК относительно финансирования и внедрения консультативных программ.

Несколько лет подряд МФК наращивает инвестиционную деятельность в Украине. Чтобы помочь украинским компаниям стать признанными лидерами в своих отраслях, МФК уже инвестировала боле 1,8 млрд долл. США из собственных средств в различные проекты в агробизнесе, финансовом секторе, энергетике, инфраструктуре, индустрии строительных материалов.

Президент Украины в мае 2012 года дал поручение премьер-министру Николаю Азарову приобщить экспертов Международной финансовой корпорации к разработке проектов в сфере хозяйственной деятельности.

Кроме того, программы МФК сфокусированы на приоритетные секторы экономики. Консультативные программы МФК направлены на усовершенствование условий для ведения бизнеса в Украине, укрепление финансовых институтов и внедрения новых финансовых продуктов и усиление конкурентоспособности ведущих производителей в ключевых отраслях экономики.

МФК начала свою деятельность в Украине, инициировав консультативные проекты в сфере приватизации и земельной реформы. Внедренные при поддержке правительств Канады, Японии, Норвегии, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки проекты помогли создать основу частного сектора в стране.