Межбанк в четверг закрылся котировками 8,1350/8,1375 грн/долл.

В четверг, 21 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1310/8,1380, к 12:00 сузился спрэд 8,1355/8,1365. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1350/8,1375 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2627/31, к 12:00 цены повысились до 0,2630/34. К закрытию цены достигли уровня 0,2632/36. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8630 (-0.0290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2880/1,2955. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5075/10,5185, к 12:00 цены ушли вниз 10,4960/10,5030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5090/10,5185.

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1320/8,1380, к 12:00 цены поднялись до 8,1370/8,1395. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1355/8,1375 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4835/10,4930, к 12:00 цены ушли вверх 10,5020/10,5110. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5015/10,5100.