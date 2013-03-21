Янукович призывает руководителей регионов создать инвестиционные карты своих территорий

Президент Украины Виктор Янукович призывал руководителей регионов создать инвестиционные карты своих территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на заседании Совета регионов.

По словам Президента, сегодня в стране неэффективно используются имеющиеся и потенциальные источники доходов регионов, в том числе земля, туристическая сфера, объекты коммунального хозяйства.

В.Янукович раскритиковал тот факт, что некоторые регионы не рекламируют свои возможности, а кое-кто из руководителей регионов даже не знает, что такое имиджевая политика регионов.

Поэтому он призвал комплексно задействовать все возможности для наполнения местных бюджетов, максимально используя потенциал регионов.

При этом Президент выразил надежду, что этому будет способствовать запланированная к созданию сеть “регионалистов” - специалистов и экспертов по вопросам регионального развития.