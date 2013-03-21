Количество клиентов банков в 2012 году выросло на 0,5 млн - НБУ

В 2012 году количество клиентов, обслуживающихся в банках, выросло на 0,5 млн, количество открытых клиентами счетов – на 13,9 млн.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, тенденция роста количества клиентов в банках и открытых клиентами счетов сохраняется. По данным статистической отчетности банков на 1 января, в 176 учреждениях банков обслуживается 131,8 млн клиентов, владеющих текущими и депозитными счетами, в том числе 129,7 млн физических лиц и 2,1 млн субъектов хозяйствования. Общее количество открытых счетов на 1 января, с учетом 54,6 млн счетов, открытых в «Ощадбанке» до 1992 года, составило 182,9 млн, в том числе 129,2 млн или 70,6% - текущие, 53,7 млн или 29,4% - вкладные счета. Доля счетов физических лиц составляет 97,9% всех открытых клиентами счетов, в том числе физическими лицами открыто 125,4 млн текущих и 53,6 млн вкладных счетов.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, обязательства банков в 2012 году выросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 364,7 млрд грн, или 38,1%, средства субъектов хозяйствования – 202,6 млрд грн, или 21,2%.