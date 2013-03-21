Через несколько лет банковские услуги будут предоставляться дистанционно - эксперты

Через несколько лет большинство банковских услуг будут предоставляться с использованием интернет-технологий и дистанционных сервисов.

Об этом сообщили журналистам топ-менеджеры крупнейших украинских банков в ходе ежегодной встречи украинских и зарубежных банкиров Banking Congress in Ukraine.

В ходе дискуссии о состоянии банковской сферы и прогнозах ее развития в 2013 году банкиры высказали мнение, что через несколько лет большая часть кредитов и депозитов будет оформляться клиентами банков дистанционно, и потребность в существующем количестве отделений банков может существенно снизиться.

Генеральный директор Platinum Bank Грегори Краснов привел в пример рынок России, который динамично развивается через Интернет. По его словам, количество отделений банков в Украине существенно превышает стандарты европейских стран, и ситуация должна измениться.

Глава представительства BNP Paribas Доминик Меню отметил, что есть операции, которые можно проводить только при помощи отделений с установлением личного контакта с клиентом. Также Д.Меню считает важным вопрос генераций, поскольку в настоящее время молодые люди более активно используют дистанционные сервисы.

Председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук полагает, что полное переведение существующих объемов операций банковских отделений в телекоммуникационные системы неминуемо приведет к масштабным проблемам. По его словам, государственный надзор за телекоммуникационными компаниями не находится на таком высоком уровне, как в банковской системе, при этом даже находясь под таким пристальным вниманием регуляторов, банки становятся банкротами. «Я вижу перспективы в работе банковских отделений еще ближайшие 10-15 лет, поскольку для клиентов важно общение. У нас чудесный колл-центр, прекрасный интернет-банкинг, но некоторым клиентам этого недостаточно», - сказал банкир. По его словам, количество отделений банков в Украине обусловлено большим количеством банков, и ситуация изменится естественным образом посредством укрупнения банковской системы.

«Вопрос о том, какие сервисы мы можем вынести за рамки банковской системы и обеспечивать при помощи телекоммуникационных технологий, является фундаментальным. Например, валютообменные операции не являются рисковыми, и могут быть вынесены. Что касается операций со средствами клиентов, то поскольку в этом направлении возможны финансовые аферы, банки должны отстаивать свои интересы в этом направлении», - высказал свое мнение экс-заместитель главы Национального банка Александр Савченко. Эксперт полагает, что государственное регулирование на финансовых рынках еще нужно совершенствовать, в то время как на товарных рынках оно является достаточным, поэтому опасения клиентов о высоких рисках, связанных с дистанционными сервисами, преувеличены.

Как сообщал УНИАН, по оценкам крупнейшего провайдера процессинговых услуг Украины – компании «Украинский процессинговый центр» (UPC), 2012 году обороты по оплатам покупок в Интернете выросли на 57% по сравнению с 2011 годом.