GRECO повысила рейтинг выполнения Украиной антикоррупционных рекомендаций - Лавринович

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) повысила рейтинг выполнения и, соответственно, признала выполненными Украиной ряд антикоррупционных рекомендаций. Вместе с тем, GRECO призвала украинские органы власти принять проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования процедуры осуществления конфискации».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сказал министр юстиции Александр Лавринович. По словам министра, такое решение было одобрено во время 59-го пленарного заседания группы государств Совета Европы против коррупции по итогам рассмотрения Третьего дополнительного отчета о состоянии выполнения нашим государством антикоррупционных рекомендаций GRECO, предоставленных по результатам совместных первого и второго раундов оценивания.

В рамках обсуждения отчета GRECO отмечался прогресс Украины в совершенствовании системы предотвращения и противодействия коррупции. В частности, принятие Верховной Радой нового Уголовного процессуального кодекса, Закона Украины «О правилах этического поведения». Кроме того, сообщалось о внесении правительством на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в антикоррупционной сфере.

По результатам рассмотрения отчета GRECO повысила рейтинг выполнения и, соответственно, признала выполненными рекомендации относительно разработки и внедрения антикоррупционной стратегии и плана действий по ее выполнению, а также относительно принятия модельного кодекса поведения публичных служащих и организации их обучения по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, профессиональной этики.

GRECO приветствовала привлечение общественности к оценке состояния реализации Государственной программы по предотвращению и противодействию коррупции на 2011 – 2015 годы и планов правительства относительно внесения изменений в эту программу на основании предложений общественных организаций.

Вместе с тем GRECO призвала украинские органы власти принять проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования процедуры осуществления конфискации», который неоднократно вносился правительством на рассмотрение Верховной Рады Украины, но до сих пор не принят.

Данная рекомендация относительно принятия нормативно-правовых актов об управлении арестованным с целью конфискации имуществом, которые могут гибко применяться с целью эффективного сохранения стоимости такого имущества, была признана невыполненной.

До 31 декабря 2013 года Украина должна подать GRECO дополнительную информацию о состоянии выполнения антикоррупционных рекомендаций, предоставленных по результатам совместных первого и второго раундов оценивания.

Как сообщалось, 18-22 марта 2013 года делегация Украины принимает участие в 59-м пленарном заседании Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO), которое происходит в городе Страсбург (Французская Республика).