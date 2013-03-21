Госфининспекция предотвратила перерасход бюджетных средств в госзакупках на 373 млн грн

Органы Государственной финансовой инспекции Украины по итогам оперативного мониторинга государственных закупок в течение двух с половиной месяцев 2013 года предотвратили перерасход бюджетных средств на общую сумму около 372,5 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, об этом в четверг, 21 марта, заявил глава Госфининспекции Петр Андреев во время расширенного заседания коллегии ведомства.

Согласно сообщению, вследствие выявленных финансовых нарушений были отменены торги на общую сумму 193,2 млн грн и расторгнуты заключенные договоры на 179,3 млн грн. В том числе, на 126,7 млн грн – в Донецкой, 89 млн. грн – во Львовской, 42,3 млн грн – в Луганской, 31,2 млн грн – в Кировоградской, 26,8 млн грн – в Черкасской областях.

Как сообщал УНИАН, органы Госфининспекции Украины за январь-февраль т.г. обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов государства на сумму 206,6 млн грн.