Банк «Надра» намерен в 2013 году нарастить активы до 30 млрд грн

Бизнес-план банка «Надра» на 2013 год предусматривает увеличение объема активов на 8% - до 30 млрд грн, сообщается на официальном сайте банка.

Согласно сообщению, с начала 2013 года кредитный портфель банка вырос более чем на 1,5 млрд грн, а по итогам текущего года запланирован его рост на 12% - до 24 млрд грн. «Среди основных задач на текущий год – активизация продаж, рост клиентской базы, активное кредитование агропромышленного сектора и развитие проектов торгового финансирования», - цитирует пресс-служба банка председателя правления Дмитрия Зинкова.

Также сообщается, что в текущем году банк продолжит работу по оптимизации региональной сети, которая сегодня насчитывает 543 отделения, при этом сокращение сети не планируется. «Часть отделений в этом году может сменить месторасположение. Кроме того, банк «Надра» продолжит точечно открывать новые отделения с учетом экономического потенциала региона», - отметил Д.Зинков.

По его словам, в 2013 году банк «Надра» планирует привлечь субординированный долг на сумму более 1 млрд грн, в итоге регулятивный капитал банка к концу года составит более 4 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 27,68 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,36 млрд грн, обязательства - 23,66 млрд грн, уставный капитал - 3,89 млрд грн, собственный капитал - 4,03 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,01 млн грн.

Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ через компанию Centragas Holding AG (Австрия, 89,9659% акций банка).