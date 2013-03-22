Кипр не смог договориться с Россией о выделении необходимой ему финпомощи - Минфин Кипра

Кипр не смог договориться с Россией о необходимой островному государству финансовой поддержке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg, который приводит заявление министра финансов Кипра Михалиса Сарриса.

По словам главы Минфина Кипра, обе страны пока не договорились о продлении срока погашения кредита на 2,5 миллиарда евро и пересмотре его условий, однако возможность прийти к такому решению остается.

"Я думаю, мы не сможем получить ту поддержку, которую мы хотели получить - финансовую помощь. Мы пока не готовы согласовать окончательное решение по этому вопросу. Но мы должны вернуться домой, потому что все становится еще более серьезным", - сказал Саррис.

Кипрская делегация просила в России не только продления займа, но и новый кредит в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах островного государства. Кроме того, министр финансов Кипра не исключал возможности привлечения государственных и частных инвестиций из России.

В 2011 году Россия предоставила Кипру заем в 2,5 миллиарда евро сроком на 4,5 года под невысокий по сравнению с требованиями международных рынков процент - 4,5% годовых. Летом 2012 года Кипр обратился к России за новым кредитом, уже на 5 миллиардов евро, но он не получил одобрения российских властей. После этого Никосия попросила Россию пролонгировать имеющийся кредит на пять лет.

Как сообщал УНИАН, Турция заявила, что оспорит любые действия Кипра по исследованию месторождений природного газа в его территориальных водах для привлечения инвестиций и спасения своей экономики. В правительстве Турции заявляют, что «этот ресурс принадлежит двум общинам, и будущее этого ресурса не может быть предметом личного волевого решения южной части Кипра. Мы сможем действовать против таких инициатив при необходимости... Об эксклюзивном использовании этого ресурса Южным Кипром не может быть и речи... Это неприемлемо».

Между тем, в пятницу, 22 марта, Кипр переводит финансовую систему в режим чрезвычайного положения. В парламент внесен антикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение капитала и снятие наличных. Расчетные счета могут быть переведены в депозиты. Беспрецедентных в корпоративной истории ограничений не хватит для реанимации банковской системы: Кипру осталось собрать около 3,5 млрд евро. Фактически, это чрезвычайное положение.