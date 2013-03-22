Власти Кипра вводят беспрецедентные ограничения в финансовом секторе

В пятницу, 22 марта, Кипр переводит финансовую систему в режим чрезвычайного положения. В парламент внесен антикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение капитала и снятие наличных. Расчетные счета могут быть переведены в депозиты. Беспрецедентных в корпоративной истории ограничений не хватит для реанимации банковской системы: Кипру осталось собрать около 3,5 млрд евро.

Фактически, это чрезвычайное положение, говорят источники греческой газеты Vima, которая опубликовала список поправок в местное законодательство, за которые парламент Кипра может проголосовать в пятницу.

В документе девять пунктов. Первый законопроект предусматривает формирование Фонда национальной солидарности, в который будут внесены активы пенсионных фондов компаний с государственным участием в капитале, часть государственного имущества, облигации, обеспеченные будущими доходами от разработки газовых месторождений на шельфе, и, возможно, часть собственности Кипрской православной церкви, передает Газета.RU.

Второй законопроект пересматривает процедуру банкротства кредитных организаций. Он увязан с третьим – схемой защиты депозитов в процессе консолидации банковской системы, и четвертым – законом о создании специального фонда для гарантий вкладчикам. Это потребует изменения закона о банковской системе – пятая поправка.

Власти Кипра решили разделить два крупнейших банка страны — Bank of Cyprus и Laiki. Балансы кредитных организаций перегружены невозвратными долгами. План реструктуризации предусматривает выделение из активов Laiki портфеля «плохих долгов», его выкупит правительство. Аналогичная модель может быть применена и к Bank of Cyprus - крупнейшему банку Кипра. «Токсичные» активы банков перейдут государству. Качественные портфели будут объединены на базе новой кредитной организации.

Кипрские банки закрыты до вторника, 26 марта. Чтобы предотвратить масштабный отток капитала после их открытия - объем депозитов составляет около 70 млрд евро - правительство решило ввести ограничения на вывод капитала. Отдельно прописана необходимость принятия закона об антикризисном управлении финансовой системой. Две последние поправки предусматривают изменение налогового режима (ранее рассматривалась возможность повышения ставки корпоративного налога с 10% до 12,5%) и развитие кооперации в рамках нового закона о кооперативных обществах.

Антикризисное законодательство дает правительству возможность приостановить любые проводки по банковским счетам и ограничить снятие наличных.

Кипр должен до понедельника собрать 5,8 млрд евро. Это условие получения дополнительного финансирования в размере 10 млрд евро со стороны европейской тройки кредиторов — Международного валютного фонда, Центробанка Европы и Еврокомиссии. Ранее «тройка» предлагала взять деньги в национальной банковской системе путем списания с депозитов. Проект спровоцировал кризис финансовой системы Кипра и масштабные социальные протесты. Парламент Кипра провалил его большинством голосов.

Как сообщал УНИАН, Кипр обратился за помощью к РФ, однако о конкретных договоренностях информации пока нет. Речь идет о долях в банках и проектах по разработке газовых месторождений на Кипре.