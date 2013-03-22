Валовый внешний долг Украины в 2012 году вырос до 135 млрд долл.

Валовый внешний долг Украины в 2012 году вырос на 7%, в т.ч. за IV квартал - на 2%, до 135 млрд долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования в 2012 году сократился на 1,2 млрд долл., или на 3,7% - до 32,2 млрд долл., внешний долг банковского сектора - на 3,6 млрд долл., или на 16,7% - до 21,6 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики в 2012 году вырос на 13,6 млрд долл., или на 16,7% - до 81,3 млрд долл.

Согласно информации Нацбанка, 74,7% валового внешнего долга номинированы в долларах США, 10,7% - в евро, 9,5% - в специальных правах заимствований, 2,6% - в российских рублях, 1,9% - в гривне.

Как сообщал УНИАН, валовый внешний долг Украины за январь-сентябрь 2012 года увеличился на 5%, в т.ч. за III квартал - на 2,7%, до 132,446 млрд долл. В 2011 году валовый внешний долг Украины увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.

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