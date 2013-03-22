Внутренний госдолг Украины в 2013 году превысит внешние заимствования - Минфин

Министерство финансов ожидает, что по итогу 2013 года доля внутреннего госдолга превысит долю внешнего и составит 51,3% в объеме общего госдолга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский во время выступления в Верховной Раде в рамках проведения часа правительства.

«Мы ожидаем, что впервые за последние 10 лет доля объема внутреннего государственного долга превысит долю внешнего государственного долга и составит 51,3%», - сказал А.Мярковский.

По его словам, правительство позитивно оценивает долговую политику государства, поскольку все обязательства, в том числе кредиты МВФ, погашаются своевременно и в полном объеме. "В Украине умеренная долговая нагрузка, по отношению к ВВП она составляет 36,8%. В большинстве европейских стран она превышает 80%, а в некоторых - достигает 200%", - сказал А.Мярковский .

Замминистра также сообщил, что в 2012 году правительство диверсифицировало свои риски и увеличило сроки выполнения обязательств. По его словам, в 2012 году этот срок вырос до 5,1 с 4,1 года. Также внедренные валютные инструменты позволят нарастить уровень золотовалютных резервов НБУ и быстро реагировать на ситуацию на внешних рыках.

Как сообщал УНИАН, согласно программе управления госдолгом на 2013 год Министерства финансов Украины, ожидаемый объем государственного долга на конец 2013 года составит 483,032 млрд грн, что примерно составляет 30,6% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, против 28,5% по итогам 2012 года.

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