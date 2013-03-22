Торги на межбанке в пятницу открылись котировками 8,1340/8,1380

В пятницу, 22 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1340/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2631/35, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4960/10,5030. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2905/07 (четверг - 1,2926/28).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1380, к 12:00 сузился спрэд - 8,1355/8,1365. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1350/8,1375 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5075/10,5185, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4960/10,5030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5090/10,5185.