Кабмин может снизить ставку единого соцвзноса, но при наличии компенсационных механизмов

Правительство не отказывается от идеи снизить ставку единого социального взноса до 15%, но при условии наличия компенсационных механизмов, сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, выступая в Верховной Раде.

По его словам, снижение ставки единого социального взноса не должно привести к дефициту пенсионного фонда. «В этой связи компенсационными механизмами послужат усовершенствование администрирования налога на доходы физических лиц, а также законопроект, к разработке и обсуждению которого будут привлечены все, относительно обязательного декларирования доходов граждан», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом №141\2013 утвердил Положение о Министерстве доходов и сборов Украины, возложив на него ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса.

Кроме того, А.Клименко уже заявлял, что снижение ставки единого социального взноса целесообразно при одновременном введении общеобязательного декларирования доходов. При этом министр не раз подчеркивал, что любые инициативы по введению всеобщего декларирования обязательно пройдут предварительное обсуждение с участием общественности и экспертов.

Ранее в интервью СМИ первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявлял, что правительство планирует в феврале-марте внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. Согласно действующему законодательству, отчисления в различные фонды, включая Пенсионный, составляют 42% от фонда оплаты труда.