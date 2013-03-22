Объем налоговых накладных Единого реестра с начала года вырос на 28 млрд грн

С начала года в Едином реестре налоговых накладных сотрудники Министерства доходов и сборов Украины зарегистрировали 10,7 млн накладных на общую сумму 120 млрд грн, что на 28 млрд грн больше показателя 2012 года (92 млрд грн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Почти 95% документов – накладные с суммой НДС более 10 тыс. грн», - сообщили в Министерстве.

Аналитики Министерства также обратили внимание, что по сравнению с прошлым годом выросло не только количество накладных, но и количество плательщиков – до 90,8 тыс. с 83 тыс.

Единый реестр налоговых накладных является одним из многочисленных сервисов, действующих для налогоплательщиков на веб-портале Государственной налоговой службы Украины, вошедшей в состав Миндоходов. Помимо текущей информации, база данных позволяет налогоплательщику получить справку об объемах налоговой задолженности и налогового кредита, сформированного за счет налоговых накладных, не зарегистрированных в Едином реестре. В частности, с начала года предоставлено более 6 тыс. справок по налоговому кредиту и более 19 тыс. справок по налоговой задолженности.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2012 года предусмотрена обязательная регистрация в Едином реестре налоговых накладных с суммами НДС более 10 тыс. грн и налоговых накладных на поставки подакцизных и импортируемых товаров.

До 2012 года для регистрации в реестре направлялись налоговые накладные с суммой НДС более 1 млн грн (с 1 января 2011 года) и более 100 тыс. грн (с 1 июля 2011 года).

Регистрация накладной в Едином реестре позволила упростить администрирование НДС и усовершенствовать процедуру возмещения налога.