Банк «Хрещатик» утвердил результаты деятельности за 2012 год

Акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании 21 марта утвердили результаты деятельности банка за 2012 год, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, акционеры отметили положительную динамику развития, достаточный уровень ликвидности и платежеспособности, снижение валютных и процентных рисков, соблюдение нормативов Национального банка. По итогам собрания акционеры утвердили финансовую отчетность, отчеты ревизионной комиссии и независимых аудиторов банка.

Также сообщается, что акционеры утвердили новую редакцию устава банка согласно изменениям действующего законодательства и новый состав наблюдательного совета. Вместо представителя акционера - компании «Укрфинком» Евгения Войтко в состав набсовета вошел другой представитель компании - Юрий Серещенко.

Согласно информации пресс-службы, на 1 марта т.г. финансовый результат банка составил 1,1 млн грн, активы — 8,4 млрд грн, кредитно-инвестиционный портфель – 6,04 млрд грн, капитал балансовый — 709 млн грн, депозиты юридических лиц — 2,35 млрд грн, депозиты физических лиц — 3,35 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банка «Хрещатик» в 2012 году составила 38,129 млн грн, в то время как по итогам 2011 года банк получил убыток в размере 35,955 млн грн.

Активы банка в 2012 году увеличились на 19,6% и на 1 января 2013 г. составили 8,843 млрд грн, обязательства – на 18,95%, до 8,14 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 8,2%, до 4,492 млрд грн, собственный капитал вырос на 28%, до 702,95 млн грн, уставный капитал – на 13,7%, до 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись компания «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).