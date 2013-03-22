Вклады банка «Таврика» будут выплачивать через «Райффайзен Банк Аваль»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует с 27 марта выплачивать вклады банка «Таврика» через учреждения «Райффайзен Банка Аваль», сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка «Таврика» будут проводиться вкладчикам, имеющим право на возмещение по вкладам за счет фонда, с 27 марта по 14 мая 2013 року через учреждения банка – агента фонда «Райффайзен Банк Аваль». В дальнейшем выплаты гарантированной суммы возмещения будут проводиться по индивидуальным обращениям вкладчиков в фонд.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Уполномоченным лицом фонда на проведение ликвидации банка назначена Наталья Соловьева. Требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации о ликвидации банка в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

С 21 декабря 2012 года по 20 марта 2013 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществлял временную администрацию в банке, в течение которой проводились выплаты средств вкладчикам банка через учреждения «Имэксбанка».