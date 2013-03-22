Европа придумала новый вариант спасения Кипра

Министры финансов 17 стран, входящих в еврозону, 22 марта придумали новый вариант спасения Кипра от банкротства. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на несколько анонимных источников, чиновники предлагают заморозить все счета в двух крупнейших банках страны - Cyprus Popular Bank и Bank of Cyprus - после чего все депозиты на сумму до 100 тысяч евро отправить в «хороший» банк, а остальное - в «плохой».

На счета в «хорошем» банке никакие дополнительные налоги вводиться не будут. В то же время в «плохом» банке средства останутся замороженными и с них будет введен специальный сбор, с помощью которого Кипр может рекапитализировать банки. Ущерб владельцам больших счетов источники Bloomberg оценили в 40 процентов.

Придумывать новый вариант спасения Кипра от банкротства пришлось после того, как первая версия законопроекта о налоге на депозиты провалилась в местном парламенте, отмечает Лента.ру. Изначально предполагалось, что с депозитов, на которых хранится до 100 тысяч евро, будет взято 6,75 процента, а с остальных - 9,9 процента. От этой меры Кипр планировал выручить 5,8 миллиарда евро дополнительных средств. Если бы он смог их привлечь, Евросоюз и МВФ выделили бы в рамках антикризисной программы еще 10 миллиардов.

Против налога выступили не только законодатели, но и жители Кипра, а также многие экономисты и руководители нескольких стран. Одним из самых ярых критиков налога оказалась Россия. Так, премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации со спасением Кипра совершены все ошибки, которые только можно было совершить. Кипрская банковская система во многом состоит из средств россиян, поэтому налог мог нанести ущерб многим вкладчикам и предпринимателям из РФ.

21 марта сообщалось, что Кипр окончательно отказался от идеи введения сбора с депозитов, однако 22 марта местные чиновники и законодатели вновь вернулись к этой идее. Возможно, новое обсуждение налога связано с тем, что Кипру не удалось договориться с Россией о предоставлении острову кредита.

Кипрским чиновникам необходимо срочно найти деньги на рекапитализацию банков, так как в ЕЦБ ранее заявляли, что могут с 25 марта прекратить предоставлять местным финансовым организациям ликвидность через программу Emergency Liquidity Assistance, если план спасения страны не будет принят. Это означает, что кипрские банки лишатся последнего источника финансирования.

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