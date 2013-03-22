Межбанк закрыл неделю ростом евро

В пятницу, 22 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1380, к 12:00 цены поднялись до 8,1370/8,1400. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1370/8,1390.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2631/0,2635, к 12:00 цены повысились - 0,2632/0,2636. К закрытию цены вернулись к утренним значениям - 0,2631/0,2635. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9050 (+0,0145).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2905/1,2907, а к 15:00 выросли до 1,2958/1,2960. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4960/10,5030, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5215/10,5315. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,5395/10,5480.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1380, к 12:00 сузился спрэд - 8,1355/8,1365. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1350/8,1375 грн/долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5075/10,5185, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4960/10,5030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5090/10,5185.